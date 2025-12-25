韓国コスメ好きの間で話題沸騰中のメイクアップブランド「LUNA」から、日本上陸を果たす新作リップが登場。フーセンのようにぷるんと弾み、ガムのようにもっちり密着する質感で、ひと塗りでも存在感のある唇を演出します。遊び心のあるツヤとカラーで、いつものメイクに新鮮さをプラス♡自由なリップメイクを楽しみたい人にぴったりの注目アイテムです。 フーセンみたいなぷるもち新感覚グロス LUNAバ