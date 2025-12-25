有原航平投手ソフトバンクで2年連続最多勝に輝き、自由契約選手となった有原航平投手（33）が、日本ハムと入団合意したことが25日、関係者への取材で分かった。来季は2020年以来、6シーズンぶりの古巣復帰となる。23年に米球界から3年契約でソフトバンクに加入。契約満了時に自由契約選手になる条項があり、米国復帰も選択肢に移籍先を探していた。広島・広陵高、早大を経て15年にドラフト1位で日本ハムに入団。計60勝を挙げ、