元陸上自衛官タレント福島和可菜（43）が25日までにブログを更新。全治3〜6週間と診断された左足首の剥離骨折について経過を報告した。フジテレビ系バラエティー番組「千鳥の鬼レンチャン」の人気企画「女子300m走サバイバルレンチャン」での活躍も注目される福島は、11月14日の投稿で「人生初の剥離骨折マジでやっちまったー今まで、骨折、疲労骨折はやって来たけども、剥離骨折は初よ」と報告し、「走っていて段差で足を捻って