テキストエディター「EmEditor」を提供するEmurasoftは12月23日、公式サイトのダウンロード導線が第三者により改変された可能性があるとして、セキュリティインシデントを公表しました。対象期間中に公式サイトの「今すぐダウンロード」ボタンからインストーラーを取得した場合、正規ファイルではない別のファイルが配布されていたおそれがあるとしています。■影響期間は3日