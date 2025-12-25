クリスマスイブの24日、三重県津市の洋菓子店には朝からクリスマスケーキを買い求める人たちが訪れ、にぎわいを見せていました。津市にある洋菓子店ラ・パルム・ドールでは、予約していたクリスマスケーキを受け取りに多くの人が訪れていました。受け取りに来た客は「買ったのはイチゴの生クリームのケーキ。甘さもちょうどよくてたくさん食べても大丈夫。いっぱい食べたいと思うすごく美味しいケーキ」と話していました。この店で