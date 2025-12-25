インフルエンサーの鈴木亜美さんは12月24日、自身のInstagramを更新。「実は少し前に鈴木家に家族が増えました」と報告し、注目を集めています。【動画】新しい“家族”をお披露目「ちっちゃくて可愛い」鈴木さんは「実は少し前に鈴木家に家族が増えました」と1本の動画を掲載しました。子猫が狭い場所に収まったり、ほかの猫とじゃれる様子です。柔らかそうな毛並みと大きな目がかわいらしく、癒されます。鈴木さんはこの子猫につ