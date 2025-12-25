今年9月の記録的な大雨で、多くの車が浸水被害を受けた三重県四日市市の地下駐車場について、国土交通省は、国が所有していた部分の出入口にある止水板が故障したままだったことが浸水被害の拡大に影響を与えたとして、水没した全ての車の所有者に一定の金銭を支払う方針を明らかにしました。四日市市では、今年9月に発生した記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しま