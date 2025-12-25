Image: HappyLifeCreators 2025年、モデル数も増え、ワイルドな盛り上がりを見せているスマートグラス市場。ここに日本は大阪からさらにユニークなアイテムが追加です。大阪のITシステム開発企業HappyLifeCreatorsから、どんなメガネもスマートメガネ化できる超軽量ディスプレイ「GUIDE01」が発表されました。いつものメガネがスマートに単眼ディスプレイのGUIDE01は、専用のマウントでお手