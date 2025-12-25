「タリーズコーヒー」は、12月26日（金）から、季節限定ドリンク「抹茶ホワイトモカ」などを、全国の店舗で発売する。【写真】フランス伝統のペストリーが抹茶とコラボ！季節限定メニュー詳細■抹茶とチョコのマリアージュ今回登場するのは、慌ただしい年末年始に、香り高い抹茶の風味でほっとひと息つける季節限定メニュー。「抹茶ホワイトモカ」は、京都産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやか