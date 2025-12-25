鶴岡果恋との結婚を発表オリックスの来田涼斗外野手が女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）と結婚したことを、自身のインスタグラムで改めて発表した。23歳は「アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と思いを綴り、熱い“抱擁”写真を添えた。2人の結婚はクリスマスの朝に発表された。その後、来田は午前10時過ぎにインスタグラムを更新。「いつも温