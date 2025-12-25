2024年3月1日に東京・台場にOPENした世界初のイマーシブ・テーマパーク、イマーシブ・フォート東京が、2026年2月28日（土）で閉業することが発表された。【写真】イマーシブ・フォート東京の内部■事業期間を繰り上げて終了へ今回閉館が決まったイマーシブ・フォート東京は、ライブ・エンターテイメントの世界最先端トレンドとして話題のイマーシブシアターなど、当事者として世界観や事件にのめり込む「完全没入体験（イマー