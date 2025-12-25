現役時代は柏や千葉、東京Vで活躍。J通算400試合以上出場した元日本代表DFの近藤直也氏が自身のSNSを更新。「元プロ選手として、これは綺麗事ではなく実体験として書きます」とし、まず過去を振り返った。「自分は現役時代、挨拶をしても無視される、練習で一切の指示も声もかけられず、まるで「存在しない人間」のように扱われた経験がある。それをすべてパワハラだと言い切るつもりはない。プロの世界は結果がすべてで、一般