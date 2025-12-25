スコットランド屈指の名門の“エースストライカー”を巡り、意見が交わされている。セルティックではCFを本職とする古橋亨梧（現バーミンガム）やアダム・イダ（現スウォンジー）が、それぞれ昨冬と今夏に退団してイングランド２部へ。現在は前田大然がウイングとともに中央のポジションをこなしているが、ここまで公式戦７ゴールで、33発を叩き込んだ前年に比べて得点ペースを落としている。それでも、今月からセルティック