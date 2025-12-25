刀イマーシブ合同会社は、同社が東京・お台場で運営する体験型エンターテインメント施設『イマーシブ・フォート東京』について、2026年2月28日をもって営業を終了すると発表した。【イメージ画像】世界発のイマーシブ・テーマパーク『イマーシブ・フォート東京』開業当初は、大人数向けの“ライトな体験”が中心になると想定していたが、実際には人数を限定した“ディープな体験”への需要が強く、開業2年目にディープ体験中心