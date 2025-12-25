気象台は、午前10時39分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、長島町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市などに発表 25日10:39時点薩摩、大隅地方の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表