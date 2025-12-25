23、24のM−1グランプリを連覇したお笑いコンビ、令和ロマンが25日までに公式X（旧ツイッター）を更新。一部ポータルサイトの見出し文などが真意と異なるとして修正依頼した。修正が行われると、丁重な言葉で謝意を示した。令和ロマンは、22日に配信したYouTubeチャンネル動画で、高比良くるまが、今年のM−1番組冒頭で約3分の漫才のオファーを受けていたと告白。ただ、ファイナリストたちの立場を配慮して見送っていたと明かした