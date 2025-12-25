今日はクリスマス♪そして、もうすぐやってくる大みそかにお正月……と、ごちそうを食べる機会が増える年末年始。特別な日に何を作ろうか、悩んでいる人もいるのでは？そこで今回は、カラフルな色合いで食卓を盛り上げる『彩り肉巻きとんカツ』のレシピをご紹介。今夜のクリスマスメニューとしてはもちろん、お正月の「肉おせち」にもぴったりの一品です！断面の美しさに、家族や友人から歓声が上がりますよ〜！！『彩り肉巻き