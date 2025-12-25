中国人民銀行人民元中心レート1ドル＝7.0392元（前日比-0.0079） 過去5営業日の推移 25/12/247.0471 25/12/237.0523 25/12/227.0572 25/12/197.0550 25/12/187.0583 予想の７．０１５１よりドル高元安