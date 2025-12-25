オリックスの来田涼斗外野手（２３）が２５日、自身のインスタグラムを更新し、女子ゴルフの鶴岡果恋（２６）と結婚したことを発表した。花嫁を抱きかかえ上げながら顔を近づけ合い、見つめ合うショットとともに「いつも温かいご声援をありがとうございます。私事ではありますが、お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます。これからは家庭を持つ身として一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリ