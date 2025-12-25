モデルの菊池瑠々（30）が25日までにインスタグラムを更新。結婚10周年を迎え、思いをつづった。菊池は「結婚10年目おめでとう本当にあっという間すぎたな〜。。。」と、夫と祝ったツーショットを公開し、「コロナが始まってからずっと一緒にいて、いるのが当たり前になってでも全然飽きないし鬱陶しくも感じなくて。もうこんなに長い間一緒にいたんだね」としみじみ。「お互い10年分年取ったけど、私はずっと女性と見てもらえ