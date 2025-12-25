8月16、17日にNHK総合で放送されたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」のドラマパートをベースに、約40分の追加シーンを加えた劇場版が、映画「開戦前夜」として公開が決定した。映画『開戦前夜』製作委員会（ポニーキャニオン／東京テアトル／NHKエンタープライズ／RIKIプロジェクト）が、25日までに声明を発表した。「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」は、猪瀬直樹参院議員（79）が1983年（昭58）に出