きょう東証グロース市場に新規上場したリブ・コンサルティングは、公開価格と同じ１０００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時５分に公開価格を４００円（４０．０％）上回る１４００円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS