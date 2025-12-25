ケミプロ化成が急動意。一時３０円高の３６０円まで駆け上がる場面があった。前週末１９日の大幅高で号砲を鳴らし、その後は目先筋の利食いをこなしていたが、目先売り物が切れ大勢２段上げの様相に。紫外線吸収剤のトップメーカーだが、有機ＥＬ材料などの電子材料も手掛ける。技術開発力に定評があり、ペロブスカイト太陽電池材料の開発推進を標榜している点はポイント。同電池は高市早苗首相が次世代再生エネルギ