２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８４銭前後と前日の午後５時時点に比べ２銭程度のドル高・円安となっている。 ２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円９３銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことからドルが買われる場面もあったが、日本の通貨当局による介入警戒感は根