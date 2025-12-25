ククレブ・アドバイザーズが４日続伸している。午前１０時ごろ、不動産仲介サービスを受注したと発表しており、好材料視されている。企業不動産の保有者及び購入者からそれぞれ受注したもので、受注金額は非開示。２６年８月期第３四半期に売り上げ計上する予定で、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS