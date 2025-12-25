キオクシアホールディングスが続騰している。短縮取引となった２４日の米株式市場では半導体メモリー大手でＤＲＡＭを手掛けるマイクロン・テクノロジー＜MU＞が反発し、上場来高値を更新した。キオクシアと協業関係にあるサンディスク＜SNDK＞は５連騰となった。半導体メモリーの需給がひっ迫するなか、メモリー市況の高騰が続いており、メーカー側としてその恩恵を享受するとの期待