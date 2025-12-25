小野測器は急動意。一時７．７％高の６５７円まで上昇し、年初来高値を更新した。この日午前１０時ごろ、計測技術を基盤とした特注システムの開発・製造に関する大型案件を受注したと発表した。取引相手は国内大手メーカーで、受注金額は１２億４０００万円。売り上げ計上時期は２６年１２月期。この受注を織り込んだ上で、来年１月下旬の通期決算発表時に２６年１２月期の業績予想を公表する予定という。これを好感