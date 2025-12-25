アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの妹が深刻な交通事故に遭い、来月に予定されていた結婚式を延期せざるを得なくなったようだ。イギリス『ミラー』が報じている。アルゼンチンのジャーナリストであるアンヘル・デ・ブリト氏によると、妹のマリア・ソル・メッシさんはマイアミで運転していた際、車のコントロールを失って壁に衝突。命に別状はなく危険な状態は脱したものの、椎骨2か所の骨折に加え、かかとや手首の骨折、火