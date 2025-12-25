大谷、フィリーズ戦で2戦連発披露したのは何ポーズ？【クイズ】 ドジャースの大谷翔平は、9月18日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。前日の試合で2年連続50号を成し遂げた大谷が、この試合でも魅せてくれた。さて、2戦連発となる51号ソロを決めた際に、披露したのは何ポーズだったか？プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」