ネックストラップ 3i株式会社は、フジヤカメラ店とのコラボレーションで生まれたカメラ用ストラップを12月24日（水）に発売した。8月に設立80周年を迎えたフジヤカメラ店と、同社ブランド「蔵Cura」による共同企画。取り扱いはフジヤカメラ店のみ。 ラインアップはネックストラップとハンドストラップ。いずれも、ベジタブルタンニンなめしの馬ヌメ革を使用する。ヨーロッパ産の原皮を用いて、兵庫県姫路市でな