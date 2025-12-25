ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬À¸ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¡Ú¥ë¥Ý¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÃ¦ÌÓ¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¡×´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤Î¸½¼Â12·î24Æü¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ°Æü¤«¤é¥æ¡¼¥Ï¥ó¡¦¥­¥ó¥Ð¥ê¡¼¡¢LG¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥é¤Î¼çÍ×À¸ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤ËÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸½¾ìÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï