お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が25日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブの夜に起こったまさかの出来事を明かした。【写真】似てる!？…兼近が間違えられたという笑顔のさかなクン兼近はストーリーズを更新。イベント終わり1人でタクシーに乗ったところ運転手から「岩手の漁師町に来てくれた時に講演会行きました」と声を掛けられたそう。兼近は「って言われたので『どの芸人と間違えてます?』って聞いたら『え?