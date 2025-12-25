環境省と国土交通省は25日、有機フッ素化合物（PFAS）に関する水道水の全国調査結果を公表した。自治体が運営する上水道事業などでは対策が進む一方、専用水道の約半数では水質検査が未実施で、実態が把握できていない現状が明らかになった。