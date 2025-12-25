歌手の伍代夏子（64）が25日までにインスタグラムを更新。夫で俳優の杉良太郎（81）との結婚記念日を迎え、ツーショットを披露した。伍代は「今日はワタクシ達の26回目の結婚記念日」と報告。「ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです」と夫婦水入らずで祝ったことを明かした。「たまにはゆっくりしようね…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ」と愛犬のことが気になって仕方がない夫婦の様子を明かし、