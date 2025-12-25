NORADが追跡中のサンタクロースについて、電話で子どもたちと話すトランプ米大統領/Tasos Katopodis/Getty Images（CNN）電話が鳴る。電話の向こうには、米大統領と話したがっている10歳の子どもがいる。大統領は今、フロリダ州パームビーチの自宅のリビングルームでサンタクロースを追跡中だ。「サンタクロースはとてもいい人だ」。スーツに金色のネクタイを締めたトランプ大統領は、オクラホマ州タルサにいるジャスパー君にそう