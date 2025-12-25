モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、24日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。夫のタレント大倉士門（32）との仲を話した。みちょぱは、MCのお笑いコンビ「オードリー」若林正恭（47）に「あんまり話さないよね。だんなさんの話とか」と聞かれると、「聞かれたらするけど。本当にうそなしで、マジに仲良過ぎて。文句も愚痴もないですよ」と話した。そして「だから使われないんだけ