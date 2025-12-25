テレビ朝日は、「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を2026年2月15日よりスタートすることを発表した。テレビ朝日系24局にて、毎週日曜午前9：30〜10：00放送。また、12月25日には宇宙を舞台にした壮大なメインビジュアルと、新PV『超予告?』、登場する3人の宇宙刑事も発表した。○宇宙を舞台にした壮大なメインビジュアルと、新PV『超予告?』解禁!スタート日の発表に合わせて、本作のポスタービジュアル