米老舗スポーツ誌「スポーツ・イラストレイテッド」（電子版）は２４日（日本時間２５日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）とパイレーツが契約する可能性を検証し、「優先的に狙える立場」とした。パイレーツはオンラインで複数回面談を行ったと報じられ、有力視されていた。しかし、２３日（同２４日）にパドレスからＦＡになっていたライアン・オハーン内野手（３２）と２年総額