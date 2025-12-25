浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する、2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』より、ふたりが作品について語り尽くす特別対談映像が公開された。【動画】作品の裏話も語られる浜辺美波×目黒蓮の『ほどなく、お別れです』対談動画「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中