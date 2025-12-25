菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネットが出演する異色の街ブラ番組『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』（テレビ東京系）が、2026年1月3日10時より放送される。大反響のあった2023年12月の放送以来、約2年ぶりの番組復活となる。【写真】『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』ロケの様子をチェック！本番組は、菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）の3人が、行き当たりばったり、楽