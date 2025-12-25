タレントの土屋アンナが、母・眞弓さんの死去を報告した。６７歳だった。２４日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「無事にミュージカルクリスマスキャロルの千秋楽を迎える事ができました。１２月１２日母が他界しました」と伝えた。「多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています」とつづり、幼少期の親子写真を投稿。「最後の日まで側にいる事もできました。明日からも母の思いを胸にアーティ