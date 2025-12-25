チェッカーズが1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像が、この度『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルで順次公開されることが決定。第1弾が12月25日AM0時より公開となった。出演番組などでテーマを括り、2026年夏まで月に1〜2本の動画をアップする予定となっている。すでに発売されているNHKの番組映像を収録したBlu-rayには収録されていなかった曲も1曲公開される予定とな