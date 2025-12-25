フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２５日、茨城・笠間市の愛宕神社で今月２１日に行われた「悪態まつり」を報じた。参拝者が日ごろ、ためこんだ不平・不満を天狗にぶつけるこのまつりの由来は、諸説あるが一説には「江戸時代に地元の領主が住民の不平不満を悪態の中から探ろうとしたことが始まり」と番組は紹介した。このまつりにちなんでスタジオでは出演者が「言いたいこと」を披露。