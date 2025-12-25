スペイン料理店「esencia（エセンシア）」にて、チーズ職人・柴田千代氏を招いた一夜限りのコラボレーションディナーが開催されます。2025年12月27日(土)、2025年4月にオープンした「esencia」を舞台に、国際チーズコンクール金賞受賞の「チーズ工房【千】sen」と、スペイン王室御用達グルメストア「Mallorca（マヨルカ）」が共演。国内外で評価される希少なチーズと、素材を活かしたスペイン料理、そして厳選ワインが織りなす特別