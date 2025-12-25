大阪の代表的な観光名所である道頓堀川で魚の大群が確認され、地元では関心と不安が同時に高まっている。24日、読売テレビなど日本メディアによると、今月18日、道頓堀川の水面を埋め尽くすほど、正体不明の魚が群れを成して泳ぐ様子が相次いで目撃された。 当時、川沿いを通りかかった観光客や市民たちは突然の光景に足を止め、川を見つめたという。 ある地元住民は「朝の6時〜7時ぐらいに（魚の）大群がいて何これと思った」と伝