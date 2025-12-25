習水国家級自然保護区で見つかった「習水八角蓮」。（遵義＝新華社配信／楊成華）【新華社貴陽12月25日】中国貴州省林業科学研究院の研究チームが同省遵義市の習水国家級自然保護区で実施した調査で、独特の形態を持つメギ科ディソスマ属の植物を発見し、形態学的比較と分子系統学的解析を通じて新種であることを確認した。新種は発見地にちなみ「習水八角蓮（Dysosmaxishuiensis）」と命名され、研究成果は15日、植物分類学の