神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールから、「3時からチケット」が登場！2026年1月13日(火)より、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールにて平日限定で順次展開がスタート。平日午後3時以降に入館すると、こどもチケットが通常の半額になる大変お得なチケットです。学校や園が終わった後の時間を利用して、アンパンマンの世界を思いっきり楽しめるチャンス。夕方からでも充実した時間を過ごせる、特別なキャンペーン