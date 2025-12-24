とちぎテレビ サッカーＪ３リーグの年間表彰式が２４日１９時行われ、今シーズン活躍した１１人の選手に贈られるベストイレブンに栃木シティから３人の選手が選ばれました。 栃木シティからベストイレブンに選ばれたのは、ディフェンダーのマテイヨニッチ選手とミッドフィルダーの岡庭裕貴選手、それにフォワードの田中パウロ淳一選手の３人です。いずれの選手も、またクラブとしても