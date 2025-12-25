ベートーヴェンの交響曲第９番を歌う年末恒例の演奏会が２１日、宇都宮市で開かれました。 栃木県総合文化センターで開かれたベートーヴェンの交響曲第９番、いわゆる「第九」の演奏会。 県の交響楽団やオペラ協会などの団体でつくる栃木県楽友協会がこの時期に開いているもので、今年で１５回の節目を迎えました。 県交響楽団の理事長を務める水越久夫さんの指揮で楽友協会の管弦楽団が演奏し、