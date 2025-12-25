宇都宮市のデイサービスセンターに通う平均年齢が８０歳を超えるお年寄りたちが、２３日に開かれたハンドベルの演奏会で見事な演奏を披露しました。 宇都宮市内にあるデイサービスデセンターのクリスマス発表会でハンドベルの演奏を披露したのは、センターの利用者で作る平均年齢がおよそ８７歳、最高齢は９５歳のお年寄りたち２０人です。 ハンドベルと歌の練習は認知症の予防や利用者同士の親睦